"Уральский Раскольников" сознался в расправе над еще двумя людьми

Денис Писчиков указал на то, что в Александрове убил пожилых супругов Конториных.

Серийный убийца Денис Писчиков, известный как "уральский Раскольников", признался следователям ещё в двух убийствах. Теперь общее количество жертв преступника возросло до 16. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. Они пояснили, что до недавнего времени в уголовном деле 42-летнего злоумышленника было 14 доказанных убийств.

Напомним, что убийца орудовал в начале 2000-х на территории Московской и Владимирской областей. Он нападал исключительно на пожилых пенсионеров с дальнейшей целью ограбления жертв. Самой крупной его добычей стали 1 120 рублей. Несколько дней назад во время допроса Денис Писчиков сознался в убийствах ещё двух естных жителей. Трагедии произошли в 2002 году на территории города Александров. Установлено, что фигурант расследования проник в дом через окно, а затем забил супругов Конториных ножом и топором.

Ранее "Уральского Раскольникова" задержали в 2003 году в Орехово-Зуевском округе Подмосковья. В тот момент преступник подыскивал себе новую жертву. Подозрительную личность вычислила бдительная пенсионерка. Она пояснила, что выслеживала Дениса Писчикова, а после позвонила оперативникам и сообщила им местоположение предполагаемого преступника. Лицо злоумышленника женщина узнала благодаря фотороботу, составленному полицией ранее. В ходе допроса подозреваемый объяснил, что хотел самоутвердиться, поэтому лишал людей жизни. Основными его орудиями были топор и нож, в редких случаях он использовал полено. В текущий момент Денис Писчиков отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии под номером два "Белый лебедь" в Соликамске

Стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной.

Фото: SHOT