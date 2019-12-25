Дальнобойщик умер на АЗС из-за перекрытых дорог во Владимирской области

Скорая помощь не смогла своевременно добраться до пациента.

Водитель грузовика скончался на автозаправочной станции в Собинском округе. Медики не успели вовремя оказать ему помощь из-за перекрытых съездов с федеральной трассы М-12, сообщила пресс-службе Министерства здравоохранения Владимирской области.

Скорая помощь прибыла на место происшествия только через час после того, как поступил вызов. Инцидент произошел на фоне сложной ситуации с обеспечением топливом в регионе. АЗС в Собинском округе оставалась одной из немногих точек, где можно было приобрести бензин.

Поэтому сюда приезжали автомобилисты со своего региона. нарушая запрет на проезд. Из-за этого было принято решение перекрыть съезды. В итоге фельдшеру пришлось ехать в объезд. Дальнобойщик не дождался медицинской помощи и умер.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти петербурженки, которая не дождалась скорую.

Фото: Piter.TV