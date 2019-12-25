СК возбудил уголовное дело после смерти петербурженки, которая не дождалась скорую

Инцидент произошел в мае 2020 года.

Мать умершей в первую волну петербурженки Марии Симоновой рассказала о возбуждении уголовного дела после того, как ее дочь умерла, не дождавшись скорой. Об этом женщина рассказала "Фонтанке".

Как рассказала мама девушки, дело возбудили еще месяц назад, но она узнала об этом недавно, когда получила письмо из ГСУ по Санкт-Петербургу. Дело возбуждено по статье о неоказании медицинской помощи, повлекшем смерть (124 УК РФ). Как оказалось, женщина в конце года потеряла еще и мужа, который умер от инфаркта.

Не смог пережить смерть доченьки. Я приду в себя и буду плотно заниматься делом дочери. Ольга Симонова, мать умершей девушки

Марии Симоновой было 30 лет, она скончалась у себя дома после нескольких звонков в скорую. Как показала экспертиза, девушка умерла от застойной сердечной недосаточности и хронического тубулоинтерстициального нефрита. Позже в СМИ попала запись разговора Марии и диспетчера скорой. Девушка сама отказалась ехать в стационар.

Фото: Piter.tv