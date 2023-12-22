Заказное убийство 24-летней давности раскрыто в Петербурге

Тогда прокуратура Выборгского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 23 февраля.

В холле общежития в доме 9 по Сиреневому бульвару 26 января 2000 года обнаружили тело 24-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Оттуда же госпитализировали с теми же травмами очевидицу преступления.

Тогда прокуратура Выборгского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В этом году в ходе расследования стало известно, что к убийству причастны 53-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, житель Московского района, и его 49-летний приятель. Их задержали вчера, 22 февраля.

По предварительным данным, подозреваемый в возрасте 53 лет на фоне личной неприязни разработал план и нашел исполнителей, а после совершения убийства неизвестными, обратился к своему знакомому за помощью в сокрытии следов преступления.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыли дело об убийстве студента 29-летней давности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти