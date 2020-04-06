  1. Главная
При пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина
Сегодня, 8:11
В комнате в "однушке" площадью 10 "квадратов" полыхала обстановка на 9 "квадратах".

В Выборгском районе вечером 1 сентября произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Сиреневый бульвар, 2к1, поступило на пульт спасателей вчера в 21:59. В комнате в "однушке" площадью 10 "квадратов" полыхала обстановка на 9 "квадратах". С огнем справились к 22:45. 

В результате ожоги получил мужчина, его увезли в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Малой Балканской пострадали мужчина и женщина. 

Фото: Piter.TV 

