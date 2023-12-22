Петербургские полицейские задержали подозреваемого в убийстве студента, совершенном 29 лет назад 

В 1995-м году злоумышленник ударил юношу ножом в грудь.

В Приморском районе задержали петербуржца, подозреваемого в убийстве студента. Преступление произошло 29 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В январе 1995 года у дома 42/1 по улице Королева было обнаружено тело 16-летнего юноши. Молодого человека ударили ножом в грудь. Известно, что мальчик был студентом колледжа. Стражи порядка завели уголовное дело.

В 2024 году полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина. Известно, что у злоумышленника есть несколько судимостей.

Сотрудники петербургской полиции задержали подозреваемого. По предварительной версии, бандит убил юношу, когда пытался отнять сумку у студента, а тот оказал сопротивление.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что 19-летний петербуржец осужден на 8 лет за поджог релейного шкафа.

Фото: Piter.tv