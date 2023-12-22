Послушник мужского монастыря задержан по подозрению в убийстве в 1995 году на улице Королева

Мужчина был доставлен в Петербург и после допроса отпущен.

Послушник мужского монастыря подозревается в совершении убийства в 1995 году. Подробности стали известны Piter.tv.

В январе 1995 года неизвестный у дома 42 к.1 по улице Королева нанес проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением подключичной артерии С., который от полученных повреждений скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

По подозрению в совершении указанного преступления 30 января 2024 года в деревне Светлица Осташковского района Тверской области задержан 61-летний послушник мужского монастыря "Нило-Столобенская пустынь". Мужчина был доставлен в Петербург и после допроса отпущен. Подозреваемый ранее был неоднократно судим.

По факту обнаружения тела женщины в квартире в Янино возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv