По факту обнаружения тела женщины в квартире в Янино возбуждено уголовное дело

Напомним, что в совершении преступления подозревается сожитель скончавшейся – 35-летний мужчина.

Следственный отдел по Всеволожску СУ СК РФ по Ленобласти по факту обнаружения в квартире в поселке Янино-1 тела 24-летней женщины с признаками насильственной смерти возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в совершении преступления подозревается сожитель скончавшейся – 35-летний мужчина. На данный момент он находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы, поскольку при попытке задержания по месту жительства пострадавший попытался свести счеты с жизнью.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Отметим, что в полицию обратился бывший 34-летний муж женщины. Мужчина получил от подозреваемого сообщение в Telegram о ее смерти.

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Фото: Piter.TV