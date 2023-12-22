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По факту обнаружения тела женщины в квартире в Янино возбуждено уголовное дело
Вчера, 23:54
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По факту обнаружения тела женщины в квартире в Янино возбуждено уголовное дело

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Напомним, что в совершении преступления подозревается сожитель скончавшейся – 35-летний мужчина.

Следственный отдел по Всеволожску СУ СК РФ по Ленобласти по факту обнаружения в квартире в поселке Янино-1 тела 24-летней женщины с признаками насильственной смерти возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в совершении преступления подозревается сожитель скончавшейся – 35-летний мужчина. На данный момент он находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы, поскольку при попытке задержания по месту жительства пострадавший попытался свести счеты с жизнью. 

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Отметим, что в полицию обратился бывший 34-летний муж женщины. Мужчина получил от подозреваемого сообщение в Telegram о ее смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего трактор.

Фото: Piter.TV

Теги: убийство в ленобласти, янино-1
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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