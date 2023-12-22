В квартире в Янино нашли труп 24-летней женщины

Позже в Петербурге нашли супруга погибшей с пулевым ранением в тяжёлом состоянии.

В четверг, 25 января, в полицию поступило сообщение от 34-летнего петербуржца. Мужчина заявил, что ему на телефон через мессенджер Telegram пришло сообщение от неизвестного о том, что его 24-летняя бывшая жена убита, после чего заявитель обнаружил труп женщины по вышеуказанному адресу. Об это стало известно Piter.TV.

В результате выезда по указанному адресу в посёлке Янино-1 была обнаружена убитая с телесными повреждениями в области шеи.Труп осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти.

Заявитель пояснил оперативникам, что его бывшая жена после развода проживала совместно с новым 35-летним мужем на Ириновском проспекте. При попытке попасть в квартиру по указанному адресу, в указанной квартире произошел выстрел. После чего, при участии сотрудников МЧС по вскрытию дверей, внутри обнаружен 35-летний мужчина с телесными повреждениями в области головы, рядом с которым находился травматический пистолет. Он был госпитализирован с проникающим пулевым одиночным слепым полесегментарным ранением правой височной области, ушибом головного мозга тяжёлой степени с поражением правой височной теменной лобной долей ствола мозга и глубинных структур головного мозга, отёком головного мозга, пневмоцефалопатией, оскольчатым переломом лобной решетчатой клиновидной костей верхней челюсти, затылочной кости, правых височных и теменной костей, в тяжёлом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что труп пенсионера с ссадинами обнаружили в квартире на улице Якубовича.

Фото: Piter.TV