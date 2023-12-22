Труп пенсионера с ссадинами обнаружили в квартире на улице Якубовича

Тело нашёл 43-летний сын погибшего.

В воскресенье, 21 января, в экстренные службы поступило сообщение от 43-летнего петербуржца о том, что он обнаружил труп своего 68-летнего отца в квартире одного из домов по улице Якубовича, где и проживал пенсионер. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда в квартире по вышеуказанному адресу на полу в комнате обнаружен труп пожилого мужчины с ссадинами на шее, лице и руке.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что труп в крови нашли в коммуналке на Руставели.

Фото: Piter.TV