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Труп в крови нашли в коммуналке на Руставели
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Труп в крови нашли в коммуналке на Руставели

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Прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили тело  54-летнего мужчины с травмой головы.

В воскресенье, 21 января, в экстренные службы поступило сообщение от 62-летнего мужчины о том, что в коммунальной квартире одного из домов по улице Руставели обнаружен труп его соседа в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили тело  54-летнего мужчины с травмой головы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что девушка замёрзла насмерть в поле по дороге в Мурино.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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