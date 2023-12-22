Труп в крови нашли в коммуналке на Руставели

Прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили тело 54-летнего мужчины с травмой головы.

В воскресенье, 21 января, в экстренные службы поступило сообщение от 62-летнего мужчины о том, что в коммунальной квартире одного из домов по улице Руставели обнаружен труп его соседа в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили тело 54-летнего мужчины с травмой головы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что девушка замёрзла насмерть в поле по дороге в Мурино.

Фото: Piter.TV