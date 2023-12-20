Задержан подозреваемый в убийстве мужчины под Всеволожском

Тело погибшего с многочисленными гематомами было обнаружено в его доме

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве 55-летнего жителя села Павлово. Сообщение о смерти мужчины поступило в полицию вечером пятницы, 6 декабря. Тело погибшего с многочисленными гематомами было обнаружено в его собственном доме на улице Быкова. В квартире наблюдались признаки беспорядка.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила причастность к преступлению 41-летнего ранее судимого жителя деревни Старая. В субботу подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Материалы дела переданы в следственные органы.

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Фото: Piter.TV