Задержан житель Луги, подозреваемый в убийстве соседки по "коммуналке"

Полиция обнаружила труп 34-летней женщины в квартире.

В деревне Турово (Лужский район, Ленинградская область) задержан подозреваемый в убийстве соседки по "коммуналке". Сотрудники полиции обнаружили труп 34-летней женщины со следами телесных повреждений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 59-летний сосед погибшей. Он находился в сильном алкогольном опьянении.

По его словам, вечером 3 ноября у него случилась ссора с соседкой. Он забил её до смерти. Сейчас подозреваемый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с токсическим поражением печени. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что после отравления алкоголем 4-летнего ребёнка госпитализировали в больницу Петербурга.

Фото: Piter.TV