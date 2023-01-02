После отравления алкоголем 4-летнего ребёнка госпитализировали в больницу Петербурга

Диагностировано острое отравление этанолом.

В детскую больницу доставлен четырёхлетний ребёнок. Сегодня, 3 ноября, ночью малыша госпитализировали в учреждение имени Филатова в Петербурге.

Причиной госпитализации стало отравление алкоголем.Как пишет АН "Оперативное прикрытие", маленького ребёнка забрали из квартиры на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Солдата Корзуна. Отец малышки утверждает, что дочь случайно выпила 100 миллилитров коньяка.

Девочка сейчас в отделение реанимации — в тяжёлом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал, что из квартиры коллекционера в центре Петербурга украли картины на 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV