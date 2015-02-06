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Из квартиры коллекционера в центре Петербурга украли картины на 10 млн рублей
Сегодня, 15:10
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Из квартиры коллекционера в центре Петербурга украли картины на 10 млн рублей

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Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция расследует кражу картин из квартиры коллекционера в центре Санкт-Петербурга. сумма ущерба — 10 миллионов рублей.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился 74-летний пенсионер, в прошлом работавший оценщиком. Мужчина сейчас проживает в посёлке под Выборгом, но есть квартира в центре Петербурга. За время его долгого отсутствия кто-то украл две картины. 

Возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к раскрытию  преступления.

Ранее Piter.TV сообщал, что двое украли из автомобиля "скорой" баночки для анализов на улице Пархоменко.

Фото: Piter.TV

Теги: коллекционер, кража картин, полиция санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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