Во Владивостоке годовалый малыш отравился алкоголем

Появились подробности происшествия, которое произошло 12 мая в одной из квартир Владивостока.

Сегодня, 15 мая, стали известны подробности отравления алкоголем годовалого малыша во Владивостоке.

Как стало известно, мать ребенка со знакомым отмечали праздник. Когда в помещении кухни никого не было, туда зашел малыш, залез на стол, сделал глоток из бутылки водки и уронил ее. На шум пришла мать малыша. Вскоре ребенку стало плохо и была вызвана "скорая". С признаками алкогольной интоксикации ребенка доставили в больницу.

Следственными органами СК СУ РФ по Приморскому краю по данному факту назначена проверка.

В рамках доследственной проверки опрашиваются очевидцы, законный представитель и выясняются все обстоятельства произошедшего. СУ СК РФ по Приморскому краю

По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.