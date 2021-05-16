В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности

По версии следствия, в 2005 году мужчина вывез свою жертву в поле, изнасиловал и зарезал ножом

В Ленинградской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. По данным следствия, 42-летний мужчина причастен к изнасилованию и убийству, совершённым 18 лет назад. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба Следственного комитета по 47 региону.

Известно, что в 2005 году в районе деревни Калитино Волосовского района было обнаружено тело женщины 1969 года рождения. Преступление было совершено в условиях неочевидности, раскрыть его по горячим следам не удалось. Но в результате совместной работы следователей и сотрудников полиции, которая не прекращалась все эти годы, удалось установить, что к преступлению причастен 42-летний знакомый потерпевшей.

По данным следствия, в июле 2005 года в ночное время подозреваемый обманным путем завёз женщину в поле около деревни, изнасиловал её и нанёс множественные удары ножом, от которых та скончалась.

В настоящее время мужчина задержан и допрашивается. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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Видео: Следственный комитет по Ленинградской области