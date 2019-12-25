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Полицейские раскрыли убийство 14-летней давности на Вербной улице
Сегодня, 9:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские раскрыли убийство 14-летней давности на Вербной улице

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У дома по улице Казанской 13 июля 2022 года подозреваемый был задержан и полностью изобличен в совершении данного преступления.

Сотрудниками уголовного розыска раскрыто убийство 14-летней давности, совершенное в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В августе 2007 года во дворе дома 18 по улице Вербной с огнестрельными ранениями груди и правой руки был обнаружен труп жителя Всеволожска, 1971 года рождения.

Недавно была получена информация о том, что к совершению данного преступления причастен 50-летний житель Васильевского острова. У дома по улице Казанской 13 июля 2022 года подозреваемый был задержан и полностью изобличен в совершении данного преступления.

Ранее на Piter.TV: Жителя Луги подозревают в убийстве отца, совершенном 11 лет назад.

Фото: Piter.tv

Теги: вербная улица, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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