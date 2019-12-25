Жителя Луги подозревают в убийстве отца, совершенном 11 лет назад

В ходе расследования у свидетеля был обнаружен и изъят 671 куст конопли.

В Лужском районе раскрыто убийство 11-летней давности, и обнаружена плантация конопли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В феврале 2011 года в полицию поступила информация об обнаружении трупа мужчины с множественными колото-резаными ранениями. В ходе расследования 27 июня 2022 года по подозрению в совершении убийства был задержан 35-летний сын погибшего.

В ходе дальнейшей работы в доме у 36-летнего гражданина, проходившего свидетелем по данному преступлению, был обнаружен и изъят 671 куст конопли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также петербургские полицейские раскрыли убийство 17-летней давности.

Фото: Piter.tv