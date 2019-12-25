Петербургские полицейские раскрыли убийство 17-летней давности

Подозреваемым оказался 54-летний гражданин, в настоящее время отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии.

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли убийство 17-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

В полицию 3 февраля 2005 года обратилась женщина 1937 года рождения. Она сообщила, что разыскивает брата, который с 21 января 2005 года перестал отвечать на звонки. При вскрытии квартиры в доме по улице Тухачевского, в которой проживал пропавший, сотрудниками полиции были обнаружены множественные пятна крови. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению данного преступления причастен 54-летний гражданин, в настоящее время отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии. Он изобличен в том, что в период с 1 января по 3 февраля 2005 года на почве внезапно возникшего личного конфликта, ударом топора по голове убил потерпевшего. Труп был спрятан в канализационном люке.

Ранее в Петербурге сотрудниками уголовного розыска было раскрыто убийство 29-летней давности.

Фото: Piter.tv