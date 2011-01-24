В подъезде дома 16 по Северному проспекту в апреле 1993 года был найден труп женщины с огнестрельными ранениями.

В Петербурге сотрудниками уголовного розыска раскрыто убийство 29-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

В подъезде дома 16 по Северному проспекту в апреле 1993 года был найден труп женщины с огнестрельными ранениями. Было возбуждено дело по факту убийства.

По подозрению в совершении данного преступления в своей квартире 23 июня 2022 года был задержан раннее судимый 54-летний мужчина. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено и изъято 3 предмета конструктивно схожих с пистолетом и 203 патрона. Изъятое направлено на экспертизу.

Ранее жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве, совершенном 11 лет назад.

Фото: Piter.tv