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Устроивший поножовщину на Октябрьской набережной мигрант попытался улететь на родину
Сегодня, 8:06
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Устроивший поножовщину на Октябрьской набережной мигрант попытался улететь на родину

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Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полицейские задержали рабочего из Центральной Азии, который пытался улететь на родину после поножовщины, устроенной им на Октябрьской набережной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 4 декабря в полицию Невского района поступило сообщение о драке и ножевом ранении у строящегося дома 42. На место оперативно прибыли правоохранители, установившие, что на объекте произошел конфликт между рабочими мигрантами. 

В результате потасовки 32-летний мужчина получил ранение в шею. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Спустя несколько часов в Пулково полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 29-летнего приезжего. Иностранец был доставлен в отдел, где в отношении него составили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Мужчину поместили в спецприемник. 

Также на основании подготовленных полицией материалов следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Художников между мигрантами произошла поножовщина. 

Фото: Piter.TV

Теги: октябрьская набережная, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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