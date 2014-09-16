Устроивший поножовщину на Октябрьской набережной мигрант попытался улететь на родину

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полицейские задержали рабочего из Центральной Азии, который пытался улететь на родину после поножовщины, устроенной им на Октябрьской набережной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 4 декабря в полицию Невского района поступило сообщение о драке и ножевом ранении у строящегося дома 42. На место оперативно прибыли правоохранители, установившие, что на объекте произошел конфликт между рабочими мигрантами.

В результате потасовки 32-летний мужчина получил ранение в шею. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Спустя несколько часов в Пулково полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 29-летнего приезжего. Иностранец был доставлен в отдел, где в отношении него составили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Мужчину поместили в спецприемник.

Также на основании подготовленных полицией материалов следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Художников между мигрантами произошла поножовщина.

Фото: Piter.TV