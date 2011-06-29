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На проспекте Художников между мигрантами произошла поножовщина
Сегодня, 8:47
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На проспекте Художников между мигрантами произошла поножовщина

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали мигранта, который ранил своего соотечественника из-за давнего конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 20 октября в полицию Выборгского района поступила информация о ножевом ранении около дома 26 по проспекту Художников. На месте был задержан 24-летний уроженец Узбекистана. Он в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом своего 36-летнего соотечественника. 

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а злоумышленника доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Правды 15-летний мигрант ножом ранил соотечественника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поножовщина, проспект художников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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