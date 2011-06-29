На улице Правды 15-летний мигрант ножом ранил соотечественника

Инцидент произошел из-за ревности.

Полицейскими задержан мигрант, ранивший своего соотечественника из-за ревности. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 19 октября в полицию поступило сообщение о том, что у дома 2 по улице Правды 42-летний гражданин Узбекистана получил ножевое ранение и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полицейскими было установлено, что между пострадавшим и его малознакомым соотечественником произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого последний использовал нож. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

У дома 79 по улице Марата по подозрению в совершении данного преступления был задержан 15-летний гражданин Узбекистана.

Ранее за нападение с ножом в Апраксином дворе арестован мигрант.

Фото: МВД