За нападение с ножом в Апраксином дворе арестован мигрант

Потерпевшему диагностировали колото-резанную рану левой ягодичной области.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города 14 октября.

Установлено, что днем 8 октября фигурант в Апраксином дворе вступил в конфликт с иностранцем: последний взял покататься автомобиль своего оппонента Volkswagen Polo. В результате обвиняемый, держа в руках предмет, похожий на нож, нанес им мигранту не менее одного удара. Потерпевшему диагностировали колото-резанную рану левой ягодичной области.

Защитник и обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Срок меры – по 9 декабря.

Ранее на Piter.TV: мигрант ударил ножом своего соотечественника в Сертолово.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти