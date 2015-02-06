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За нападение с ножом в Апраксином дворе арестован мигрант

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Потерпевшему диагностировали колото-резанную рану левой ягодичной области.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города 14 октября. 

Установлено, что днем 8 октября фигурант в Апраксином дворе вступил в конфликт с иностранцем: последний взял покататься автомобиль своего оппонента Volkswagen Polo. В результате обвиняемый, держа в руках предмет, похожий на нож, нанес им мигранту не менее одного удара. Потерпевшему диагностировали колото-резанную рану левой ягодичной области. 

Защитник и обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Срок меры – по 9 декабря. 

Ранее на Piter.TV: мигрант ударил ножом своего соотечественника в Сертолово. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: апраксин двор, куйбышевский районный суд, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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