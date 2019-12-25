Мигрант ударил ножом своего соотечественника в Сертолово

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители задержали мигранта из Средней Азии, ударившего ножом соотечественника в Сертолово, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 13 октября поступила информация о том, что около дома 1 по Парковой улице произошла поножовщина. Позже стало известно о проникающем колото-резаном ранении у 39-летнего гражданина Узбекистана. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, с места происшествия медики доставили и второго участника инцидента – 27-летнего соотечественника потерпевшего. Мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Установлено, что в результате внезапно возникшего конфликта младший ударил своего оппонента ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный с ножом обокрал салон красоты на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV