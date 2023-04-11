Неизвестный с ножом обокрал салон красоты на Ленинском проспекте

С собой грабитель унёс почти 6 тысяч рублей.

Полицейские Красносельского района разыскивают налётчика на салон красоты. Неизвестный ворвался в заведение на Ленинском проспекте в пятницу, 11 октября.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина ворвался в салон красоты около двух часов дня. Угрожая ножом администратору, он украл её телефон и деньги из кассы. Ущерб составил 5800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Полиция продолжает разыскивать нападавшего.

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Фото: Piter.TV