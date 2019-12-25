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В Апраксином дворе мужчина взял покататься авто Volkswagen и получил ножевое ранение
Сегодня, 8:00
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В Апраксином дворе мужчина взял покататься авто Volkswagen и получил ножевое ранение

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полицейские разыскивают злоумышленника, который ранил своего оппонента в ходе конфликта на рынке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 8 октября в полицию поступила информация о том, что на территории Апраксиного двора мужчина получил ножевое ранение. На месте происшествия правоохранители обнаружили 32-летнего жителя Северокавказского региона с ранением в бедро, его госпитализировали. 

Установлено, что пострадавший без разрешения взял покататься автомобиль своего оппонента Volkswagen Polo. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: на трассе "Сортавала" житель Псковской области ударил ножом в живот оппонента. 

Фото: Piter.TV

Теги: апраксин двор, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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