В Апраксином дворе мужчина взял покататься авто Volkswagen и получил ножевое ранение

Полицейские разыскивают злоумышленника, который ранил своего оппонента в ходе конфликта на рынке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 8 октября в полицию поступила информация о том, что на территории Апраксиного двора мужчина получил ножевое ранение. На месте происшествия правоохранители обнаружили 32-летнего жителя Северокавказского региона с ранением в бедро, его госпитализировали.
Установлено, что пострадавший без разрешения взял покататься автомобиль своего оппонента Volkswagen Polo. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Ранее на Piter.TV: на трассе "Сортавала" житель Псковской области ударил ножом в живот оппонента.
Фото: Piter.TV
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