На трассе "Сортавала" житель Псковской области ударил ножом в живот оппонента

У них произошел конфликт.

Полицейскими задержан водитель, порезавший ножом мужчину на трассе "Сортавала" в ходе конфликта. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 сентября в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что на 117 км трассы "Сортавала" по направлению от Петербурга в сторону Карелии у мужчины ножевое ранение в живот.

Пострадавший 43-летний житель деревни Сяськелево Гатчинского района в тяжелом состоянии срочно был госпитализирован в районную больницу. На месте происшествия был задержан 58-летний житель Псковской области. В ходе внезапно возникшей ссоры он не справился с эмоциями и ударил ножом своего оппонента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее был задержан мигрант, подозреваемый в убийстве соотечественницы в апарт-отеле на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv