Эксгибиционист напугал женщину с ребёнком в Ленобласти

В полицию обратилась жительница многоквартирного дома в посёлке Янино-1.

В посёлке Янино-1 житель многоквартирного дома стал фигурантом скандала из-за своего эксгибиционистского поведения. Как сообщает 78.ru, в полицию обратилась жительница дома, рассказавшая, что ее невестка во время прогулки с ребенком стала свидетелем непристойного поведения соседа.

По словам заявительницы, обнажённый мужчина с накинутым на плечи халатом прятался в подъезде и демонстрировал свои половые органы проходящим мимо женщинам и детям.

Кроме того, женщина отметила, что этот мужчина давно мешает спокойной жизни соседей, ведёт аморальный образ жизни, много пьёт и пристаёт к другим жильцам. По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото: Piter.TV