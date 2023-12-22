В Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего трактор

В результате происшествия в тракторе было разбито стекло, водитель не пострадал.

Полицейские Выборгского района Петербурга задержали мужчину, обстрелявшего трактор. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района Петербурга обратилась мастер автоколонны спецтранспорта с заявлением о том, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в окно двери трактора, которым управлял 41-летний водитель. В результате происшествия в тракторе было разбито стекло, водитель не пострадал. Было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

У дома 2 по улице Есенина вечером 22 января по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района Петербурга. Пневматический пистолет изъят.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец 5 лет проведёт в колонии за убийство вилкой.

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