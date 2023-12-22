Петербуржец 5 лет проведёт в колонии за убийство вилкой

Также он должен выплатить жене погибшего в качестве моральной компенсации 1 млн рублей.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Д., который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что 14 октября 2023 года Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из домов по проспекту Космонавтов во время ссоры, используя в качестве орудия вилку, нанес ей несколько ударов в шею, голову и туловище потерпевшего. Пострадавший от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Д. проведёт 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить жене погибшего в качестве моральной компенсации 1 млн рублей.

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