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Петербуржец 5 лет проведёт в колонии за убийство вилкой
Сегодня, 9:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец 5 лет проведёт в колонии за убийство вилкой

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Также он должен выплатить жене погибшего в качестве моральной компенсации 1 млн рублей.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Д., который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что 14 октября 2023 года Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из домов по проспекту Космонавтов во время ссоры, используя в качестве орудия вилку, нанес ей несколько ударов в шею, голову и туловище потерпевшего. Пострадавший от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Д. проведёт 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить жене погибшего в качестве моральной компенсации 1 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери.

Фото: pxhere

Теги: вилка, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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