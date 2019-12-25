В Ленобласти ветераны СВО смогут бесплатно восстановить права на управление трактором в ло

Услугу можно получить во всех структурных подразделениях межрайонных инспекций Гостехнадзора.

В Ленинградской области ветераны специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно восстановить права на управление трактором. Об этом рассказали в региональной администрации.

Гостехнадзор региона начал бесплатную замену или выдачу удостоверений тракториста-машиниста участникам специальной военной операции в случае, если предыдущий документ пришёл в негодность или был утрачен.

Услугу можно получить во всех структурных подразделениях межрайонных инспекций Гостехнадзора Ленинградской области.

Фото: unsplash (Jed Owen)