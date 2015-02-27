  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Янино-1 проверили качество воздуха после жалоб жителей на химический запах
Сегодня, 14:56
87
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Янино-1 проверили качество воздуха после жалоб жителей на химический запах

0 0

Анализ проведенных замеров эколого-химическим патрулем не выявил признаков присутствия химически обусловленных запахов.

Качество атмосферного воздуха в поселке Янино-1 контролируется стационарным мониторинговым пунктом Госэконадзора и мобильным лабораторным комплексом Экомилиции, который незамедлительно отправляется на место по сигналам жителей для забора образцов воздуха, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Анализ проведенных замеров эколого-химическим патрулем не выявил признаков присутствия химически обусловленных запахов, уточнили в ведомстве.

При этом государственный Госэконадзор  проводит подготовительную работу по проведению внеплановых инспекций потенциальных источников неприятных ароматов — промышленных объектов, находящихся поблизости от населённого пункта.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Ленобласти направит почти 2 млрд рублей на ремонт теплосетей и котельных.

Фото: Правительство Ленобласти
 

Теги: ленобласть, янино-1
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии