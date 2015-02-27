В Янино-1 проверили качество воздуха после жалоб жителей на химический запах

Анализ проведенных замеров эколого-химическим патрулем не выявил признаков присутствия химически обусловленных запахов.

Качество атмосферного воздуха в поселке Янино-1 контролируется стационарным мониторинговым пунктом Госэконадзора и мобильным лабораторным комплексом Экомилиции, который незамедлительно отправляется на место по сигналам жителей для забора образцов воздуха, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

При этом государственный Госэконадзор проводит подготовительную работу по проведению внеплановых инспекций потенциальных источников неприятных ароматов — промышленных объектов, находящихся поблизости от населённого пункта.

Фото: Правительство Ленобласти

