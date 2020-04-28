Правительство Ленобласти направит почти 2 млрд рублей на ремонт теплосетей и котельных

Власти Ленинградской области решили направить более 1,8 миллиарда рублей из областного бюджета на предоставление субсидий местным органам власти для осуществления ремонта котельных установок и отопительных сетей. Заявки от муниципальных образований принимаются до 9 декабря включительно.
Полученные средства предназначены для финансирования восстановительных работ в ряде населённых пунктов региона. Проекты, прошедшие процедуру отбора, будут воплощены в жизнь в течение последующих трех лет, а непосредственно сами работы начнутся уже в следующем весеннем сезоне.
Эта инициатива реализуется в рамках региональной государственной программы, основной целью которой является поддержание надежности и эффективности функционирования коммунальных инфраструктурных объектов.
