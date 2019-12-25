Облачность и снег придут в Ленобласть в четверг

Ночные температуры варьируются от +1 до -4 градусов, местами похолодание может достигнуть -7 градусов.

В пятницу, 21 ноября, в Ленинградской области ожидается переменно-облачная погода. В ночное время пройдут небольшие снежные осадки, местами возможны просветы ясного неба. Утро и день принесут осадки в виде смешанного снега и дождя, местами возможно образование мокрого снега, сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночные температуры варьируются от +1 до -4 градусов, местами похолодание может достигнуть -7 градусов. В дневное время ожидается от -2 до +3 градусов. Преимущественно юго-западный ветер поднимется до скорости 5-10 м/с.

Основную опасность в этот день представляют скользкие дороги из-за возможного образования гололедицы. Давление атмосферы в течение суток будет плавно понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесет в Петербург осадки 20 ноября. Южный ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до значения 761 мм рт. ст., что соответствует норме. В пятницу временами снег, мокрый снег, гололедица, ночью 0…-2 градусов, днём 0…+2 градусов.

Фото: Piter.TV