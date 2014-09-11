Атмосферный фронт принесет в Петербург осадки 20 ноября

Температурный фон ожидается на уровне +1…+3 градуса.

Начало дня в четверг, 20 ноября, в Петербурге пройдёт под влиянием тёплого атмосферного фронта, который обеспечит облачность и локальные осадки в форме снега и мокрого снега. Позже регион окажется в тёплом секторе западного циклона, что приведёт к прекращению осадков и небольшому повышению температуры. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне +1…+3 градуса, в Ленобласти воздух прогреется до диапазона -2до +3 градусов.

Южный ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до значения 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

В пятницу временами снег, мокрый снег, гололедица, ночью 0…-2 градусов, днём 0…+2 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV