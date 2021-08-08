Серийный убийца Виталий Исупов добивается выхода по УДО из-за парализации

Серийный убийца Виталий Исупов потребовал освобождения по УДО. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала Shot. В СМИ уточнили, что причиной данного обращения со стороны 59-летнего бывшего милиционера стало резкое ухудшение здоровья. Мужчина перенес три инсульта, что привело его к эпилепсии и частым приступам. В результате у преступника парализовало большую часть тела. На текущий момент мужчина передвигается по исправительной колонии "Белый лебедь", в которую он помещен, на инвалидной коляске. Местная администрация подселила к нему заключенного, который будет помогать ухаживать за ним.

Напомним, что Виталий Исупов осужден за расправу на восьмью людьми. В список его жертв попала девятилетняя девочка. В 90-е годы XX века мужчина находился в должности оперуполномоченного города Чайковского в Пермском крае. Затем мужчину уволили из правоохранительных органов страны. Ради денег он решил начать нападать на семьи. В результате 7 июня 2000 года злоумышленник вместе с сообщником он расправился с супругами и убил их дочь.

Фото: Telegram / SHOT