Под Петербургом "серийный нарушитель" на Audi травмировал школьника до уголовного дела

Водитель, сбивший 16-летнего пешехода, привлекался к ответственности за нарушение ПДД 16 раз за год

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту наезда на 16-летнего подростка на Дороге на Каменку в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 6 ноября около 20:00 у дома 51.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Audi A4 при совершении обгона совершил наезд на 16-летнего пешехода, ученика 11 класса, который двигался в попутном направлении по неосвещенному участку проезжей части. Подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Расследование установило, что водитель иномарки только в 2025 году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: Piter.TV