Юрий Луценко прокомментировал планы украинских властей по ведению конфликта с Москвой.

Вооруженные силы Украины на спокойных участках линии фронта укомплектованы примерно на 70 процентов, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40 процентов. Соответствующими статистическими данными в рамках интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе поделился экс-генеральный прокурор и экс-глава правоохранительных органов страны Юрий Луценко. Иностранный эксперт заметил, что лидер киевского режима Владимир зеленский, а также министр по обороне Рустем Умеров и главнокомандующий армии Александр Сырский должны объявить населению, что Украина находится "в критическом моменте", а армия нуждается в пополнении.

Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу... Какой у Зеленского вообще план, замысел и стратегия дальнейшего ведения? Этого не знает никто, подозреваю, что даже ставка верховного главнокомандующего. Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины

Гость шоу выразил сомнение в том, что у украинского руководства есть какие-либо планы по ведению регионального конфликта и противостояния с Россией.

"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза