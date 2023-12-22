Юрий Луценко рассказал о проблемах для ВСУ.

Украинские солдаты крайне недовольны постоянной нехваткой личного состава на фронте. Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор и экс-глава министерства внутренних дел киевского режима Юрий Луценко в интервью с местного телеканала "Прямой". Иностранный специалист полагает, что даже всеобщая мобилизация в стране не позволит спасти Вооруженные силы. Это связано с тем, что командование не успеет подготовить бойцов к решающим сражениям в региональном конфликте. Эксперт добавил, что власти понимают, что судьба решится в апреле или мае 2024 года. В это же время на подготовку солдат уйдет как минимум три месяца.

Некомплект в войсках <...> очень высокий. Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: "Когда будет новый призыв"? Те парни, с которыми я пошел воевать <...> злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам. Юрий Луценко, чиновник

"Ситуация на грани". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий