Юрий Луценко раскритиковал законопроект Киева о мобилизации.

Положение Вооруженных сил Украины на фронте сейчас критическое, так как для армии киевского режима наступил самый тяжелый за два года период. Соответствующее заявление сделал бывший глава украинских правоохранительных органов Юрий Луценко в эфире местного YouTube-канала "Прямой". Экс-чиновник из МВД раскритиковал политику действующего главы государства Владимира Зеленского и его команды, которые сейчас думают только о собственных рейтингах, а не о сложностях на поле боя. По мнению специалиста, лидер режима не хочет, чтобы народ обрушил на него весь свой гнев из-за разработанного им непопулярного закона о мобилизации.

На фронте ситуация сейчас самая трудная за весь конфликт. Юрий Луценко, экс-глава МВД Украины

По мнению экс-главы МВД Украины, глава страны обязан взять на себя ответственность за этот законопроект. Юрий Луценко полагает, что властям страны важно признать факт того, что украинская армия потеряла огромное количество солдат, поэтому фронту нужны новые люди для сражений.

На Украине признали ошибки Зеленского, допущенные перед спецоперацией.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий