Юрий Луценко напомнил о "кадровых перестановках" при новой украинский власти.

Ошибки украинского президента Владимира Зеленского, а также его неподготовленность к управлению страной привели к началу регионального конфликта. Такое мнение высказал бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью YouTube-каналу "Крапiвний". Эксперт указал на тот момент, что незадолго до начала проведения Россией специальной военной операции экономическая система и государственная власти в киевском режиме находилась в критическом состоянии. В частности, за последние три года в одной из областей страны сменился 21 губернатор. Подобные перестановки происходили также в министерствах на уровне государственного правительства.

Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям..."Кадровая чехарда" развалила систему управления. Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины

Экс-генпрокурор Украины заявил, что у Путина есть "компромат" на Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Крапівний