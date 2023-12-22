Силовики и полиция остановили противоправную деятельность адептов китайской секты в России.

Российские правоохранительные органы по столице провели обыски у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун"* ("Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь дафа"*), доводящей людей до гибели. В пресс-службе МВД и ФСБ по Москве отметили, что четверо последователей секты задержаны. Силовики провели обыски по местам жительства фигурантов расследования. Они обвиняются по статье 284.1, связанной с организацией деятельности нежелательной НКО.

Напомним, что секта "Фалуньгун"* была образована в 1992 году в Китае учителем гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году движение увеличило количество собственных последователей до нескольких миллионов человек. После этого Ли Хунчжи попытался организовать государственный переворот в своей стране. Однако противоправная попытка захвата власти была пресечена, а основатель секты скрылся на территории собственного замка, расположенного в США. Согласно сведениям от полиции, члены "Фалуньгун" при прямой поддержке Госдепа США занимались попытками провести "цветные революции" в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов движения, в начале занимаются гимнастикой, но позже ими начинают манипулировать и заставлять отказываться от официальной медицины, совершать ритуальные самоубийства.

* Организация запрещена в России как террористическая и экстремистская. Министерство юстиции РФ включило в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации. В частности, туда входит "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь дафа"*.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости