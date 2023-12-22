В ЛНР задержали женщину, передавшую Киеву координаты для удара по городу Антрациту

Иностранка занималась шпионажем в новом регионе России.

Сотрудники регионального управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали украинскую гражданку, проживающую на территории ЛНР, незаконно передавшую властям киевского режима координаты для нанесения удара по городу Антрациту. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-служьы силового ведомства по новому региону страны. Во время оперативных мероприятий иностранка объяснила, что руководителю местной областной администрации она передала сведения для нанесения удара ВСУ по гражданским объектам

Объяснила, что там большое скопление жилых домов, есть детские, спортивные... Если туда будут прилеты - пострадает очень много людей. Сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания: учебные здания и жилые дома. речь подозреваемой

УФСБ добавили, что женщина также передавала украинским спецслужбам данные о местах дислокации военных и техники Вооруженных сил России, задействованных в проведении специальной военной операции.В отношении жительницы города Антрацита возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

В Петербурге отец и дочь перевели мошенникам почти 30 млн рублей.

Фото и видео: УФСБ РФ по ЛНР/ ТАСС