Полицейские задержали двух приятелей, стрелявших на Васильевском острове

Из их машины изъяли две страйкбольные гранаты, пневматическую винтовку, аэрозольный пистолет и три ножа.

Полицейские задержали двух приятелей, упражнявшихся в стрельбе из пневматики во дворе дома по 16-й линии Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 мая.

В полицию Василеостровского района вечером 4 мая обратился горожанин с информацией о том, что во дворе дома 53 по 16-й линии Васильевского острова двое мужчин достали из багажника автомобиля Kia Rio оружие и стреляют из него. Прибывшие на место происшествия правоохранители по подозрению в причастности к инциденту задержали 40-летнего петербуржца и 37-летнего жителя поселка Раздолье Приозерского района. Оба находились в состоянии опьянения.

Мужчины подозреваются в том, что произвели несколько выстрелов в воздух из аэрозольного пистолета и пневматической винтовки. Из их машины изъяли две страйкбольные гранаты, пневматическую винтовку, аэрозольный пистолет и три ножа. В отношении стрелков составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Установлено, что задержанные не являются владельцами гражданского оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан стрелок по окнам в Дровяном переулке.

Фото: Piter.TV