Юные стрелки из Петербурга взяли бронзу на чемпионате России

Пневматические винтовки принесли петербургским спортсменам медали.

Сборная Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Соревнования прошли на Зимнем стадионе с участием 500 спортсменов из 37 регионов страны. Дистанция стрельбы составляла 6 метров. По словам президента Федерации практической стрельбы Петербурга Антона Назарова, такие турниры помогают юным спортсменам закалять характер. В ближайшие выходные команда примет участие в городском чемпионате по практической стрельбе.

Чемпионат стал частью насыщенного календаря соревнований для петербургских стрелков в 2025 году.

Ранее сообщалось, что петербургские пловцы завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Сингапуре.

Фото: freepik (fxquadro)