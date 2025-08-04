Собака сбила с ног и травмировала лыжницу Алину Кудисову на чемпионате России

Она претендовала на медали в марафоне на 50 км, но после падения сошла с дистанции

На чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске во время масс-старта на 50 км свободным стилем на трассу выбежала собака и сбила двух лидировавших лыжниц — Арину Кусургашеву и Алину Кудисову. Если Кусургашева смогла продолжить гонку, то Кудисова из-за травмы вынуждена была сойти, сообщает "Матч ТВ".

Несчастный случай произошёл на седьмом круге из тринадцати. На трассе появились три собаки, одна из которых бросилась прямо под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой. Лыжница потеряла равновесие и упала, а следовавшая за ней Алина Кудисова не успела среагировать и также рухнула на трассу. Спортсменки на тот момент шли в группе лидеров на высокой скорости.

Кусургашева быстро поднялась и продолжила гонку, в итоге финишировав седьмой. Кудисова же осталась лежать на трассе, плакала, а когда встала, заметно прихрамывала. Она сняла лыжи и покинула дистанцию.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что Кудисова шла в группе лидеров и претендовала на победу в марафоне. Спортсменка получила лёгкую травму и сломала крепление лыжи. Для Кусургашевой это столкновение тоже стало серьёзным стрессом — она ударилась лицом и грудью о снег, но нашла в себе силы продолжить гонку.

В Федерации лыжных гонок Сахалинской области пояснили, что организаторы не имели возможности обеспечить присутствие сотрудников через каждые пять метров трассы для предотвращения подобных происшествий. Победу в марафоне одержала Евгения Крупицкая.

Фото: pxhere.com