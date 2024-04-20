Стало известно, какие курорты привлекают российских горнолыжников

Почти половина опрошенных выбрали горные лыжи как основное занятие, треть чередует их со сноубордингом, а 14% вовсе не занимаются активным спортом.

Сервисы "Отелло" и 2ГИС провели исследование предпочтений поклонников зимних активностей и установили, что более половины любителей горных спусков регулярно посещают специализированные горнолыжные комплексы. Большая часть респондентов отдаёт предпочтение отечественным курортам, лидером среди которых является регион Сочи. Об этом пишет "Петербургский девник".

Наиболее популярными направлениями оказались курорты Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома. Помимо них, востребованными являются Домбай, Архыз, Шерегеш, Эльбрус, Белокуриха, Абзаково и Манжерок. Среди зарубежных направлений выделяется Швейцария, Франция, Австрия, Италия и Грузия, особенно привлекательны альпийские регионы.

При выборе подходящего курорта респонденты обращают внимание на качество трасс и склонов, безопасность и комфорт передвижения, удобство расположения и доступности транспорта. Важными факторами также становятся оснащённость комплекса необходимыми средствами для занятий и наличие комфортной среды для семейного отдыха.

Фото: Pxhere