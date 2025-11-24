Спрос на услуги тренеров по единоборствам в Петербурге и Ленобласти вырос на 32%

Тренер по единоборствам Сергей Каледин указал, что наибольший приток наблюдается среди желающих пройти индивидуальные тренировки.

В октябре 2025 года в России спрос на услуги инструкторов по боевым искусствам увеличился на треть по сравнению с октябрем 2024 года, свидетельствует статистика портала Профи.ру. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Наиболее резко выросли запросы на тренировки по единоборствам в Свердловской области (+113%) по сравнению с прошлогодними показателями. Следующими идут Краснодарский край с увеличением спроса на 50%, Новосибирская область с ростом на 40%, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где спрос поднялся на 32%, и замыкают пятерку лидеров Москва и Подмосковье с увеличением интереса на 15%.

Тренер по единоборствам Сергей Каледин указал, что наибольший приток наблюдается среди желающих пройти индивидуальные тренировки, тогда как количество обращений на групповые занятия увеличилось умеренно — примерно на 15-20%.

Каледин объяснил, что половина обратившихся на персональные занятия — это мужчины старше 30 лет, многие из которых долго мечтали заняться единоборствами и теперь, имея финансовые возможности, отдают предпочтение персональным урокам, считая их эффективнее. Среди группы занятий преобладают дети и подростки, заинтересованные освоить технику самозащиты, а также девушки, стремящиеся повысить уровень личной безопасности. Юноши школьного возраста зачастую приходят на занятия с желанием укрепить уверенность в себе и решить проблемы с хулиганами в учебных заведениях.

Специалист заметил, что значительную роль в росте заинтересованности публики играют трансляции соревнований UFC, которые вдохновляют зрителей попробовать себя в боевых искусствах.

Фото: Telegram / Пиотровский Online